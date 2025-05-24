Летом Украина может остаться без электроэнергии

Украине грозят отключения электроэнергии в ближайшие месяцы. Об этом предупредили в украинском Союзе потребителей коммунальных услуг.

Уточняется, что в жару покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме осуществляется за счет газа, однако в Украине с ним сейчас "огромная проблема".