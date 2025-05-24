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Летом Украина может остаться без электроэнергии

Украине грозят отключения электроэнергии в ближайшие месяцы. Об этом предупредили в украинском Союзе потребителей коммунальных услуг.

Уточняется, что в жару покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме осуществляется за счет газа, однако в Украине с ним сейчас "огромная проблема".

Справиться с пиковыми нагрузками будет сложно, если температурный режим будет держаться на уровне плюс 30 градусов и выше хотя бы в течение 2-3 недель. Причем в первую очередь отключать электричество будут для предприятий.

Украинаэлектроэнергия