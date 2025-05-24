3.76 BYN
3.00 BYN
3.39 BYN
Летом Украина может остаться без электроэнергии
Украине грозят отключения электроэнергии в ближайшие месяцы. Об этом предупредили в украинском Союзе потребителей коммунальных услуг.
Уточняется, что в жару покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме осуществляется за счет газа, однако в Украине с ним сейчас "огромная проблема".
Справиться с пиковыми нагрузками будет сложно, если температурный режим будет держаться на уровне плюс 30 градусов и выше хотя бы в течение 2-3 недель. Причем в первую очередь отключать электричество будут для предприятий.