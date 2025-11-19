Левый мэр в Нью-Йорке и "перепрошивка" Британии: как миграция меняет политический ландшафт Запада

В Нью-Йорке произошла радикальная смена власти, город выбрал себе нового мэра. 34-летний мигрант из Уганды Зохран Мамдани вступит в должность в январе 2026 года. Трамп убежден: в результате победы на выборах Мамдани CША потеряли небольшую часть своего суверенитета. Что общего у итогов мэрских выборов в мегаполисе и повышения градуса культурных войн в британском обществе?

Левый триумф в Нью-Йорке - крупнейший американский мегаполис выбрал себе мэра-социалиста, тиктокера и бывшего рэпера. 34-летний Зохран Мамдани стал самым молодым градоначальником за последние 100 лет и первым мусульманином на этом посту.

Он открыто заявил, что победил в первую очередь за счет поддержки мигрантов, с которыми активно борется Белый дом после возвращения туда Дональда Трампа. Своих сторонников приветствовал под восточные напевы.

Итоги выборов в Нью-Йорке усилят позиции новых молодых левых, причем сразу по обе стороны Атлантики. Переходная команда Мамдани состоит исключительно из женщин, а его первое послание Дональду Трампу было: "Сделай погромче!"

Зохран Мамдани, избранный мэр Нью-Йорка (США):

"В конце концов, общепринятое мнение подсказывает, что я далеко не идеальный кандидат. Я молод, несмотря на все усилия повзрослеть. Я мусульманин и демократический социалист! И самое ужасное, что я отказываюсь извиняться за все это".

Дональд Трамп отреагировал немногословно, но капслоком: "Итак, началось". Победа Мамдани вызывает настоящую панику среди бизнес-элиты негласной столицы мирового капитализма, которую тот обещает задавливать налогами.

А еще он намеревается освободить из тюрем преступников, так как называет насилие "искусственной конструкцией". Вот и получается, что социалист - мэр самого капиталистического города, а мусульманин - лицо американской демократии.

Газеты кричат о "замещении", политики спорят, а в США, где еще недавно называли Британию "оккупированной", теперь сами идут по тому же пути.

Эвери Воурвик, блогер:

"Мэр Лондона - мусульманин. Мэр Бирмингема - мусульманин. Мэр Лидса - мусульманин. Мэр Блэкберна - мусульманин. Мэр Шеффилда - мусульманин. Мэр Оксфорда - мусульманин. Все это - достижения 4 млн мусульман, живущих среди 66 млн англичан. На сегодняшний день в Англии открыто более 3 тыс. мечетей, действует более 130 шариатских судов и более 50 шариатских советов. 70 % женщин-мусульманок не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье. 63 % мусульман не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье. В таких семьях подрастает в среднем от 6 до 8 детей. У всех у них бесплатное жилье. В каждой английской школе дети проходят учение Ислама. Самое распространенное в Англии имя, которое дается при рождении - Мухаммед. Это не иммиграция, это оккупация".