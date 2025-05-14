Лидер ЛДПР сообщил, когда в Москве появится музей Жириновского

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Музей в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет открыт в Москве в 2026 году, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.

"Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", - сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что музей будет открыт в первом квартале 2026 года при взаимодействии партии с Минкультуры России.