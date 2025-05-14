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Лидер ЛДПР сообщил, когда в Москве появится музей Жириновского
Музей в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет открыт в Москве в 2026 году, сообщил РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.
"Музей Жириновского мы откроем в историческом здании в Луковом переулке в Москве. Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского, по-настоящему оценить грандиозный масштаб его личности", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что музей будет открыт в первом квартале 2026 года при взаимодействии партии с Минкультуры России.
Он добавил, что Жириновский был невероятным человеком, патриотом, который "всю свою жизнь защищал Россию, русских и русский мир и никогда не отрывался от чаяний простых людей".