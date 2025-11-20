Литовским перевозчикам не выплатят компенсации из-за закрытых границ

Литовские перевозчики останутся без выплаты компенсации за трехнедельный простой фур на границе. Об этом сообщил Юрас Таминскас, министр коммуникаций и транспорта Литвы.

"Что касается компенсации убытков, то это не оценивается и не рассматривается", - заявил он. Литовский министр также сказал, что представителям бизнеса нужно было самим "оценивать все риски".

"Очевидно, что они все равно ехали, ездят и будут ездить - это не изменит их мнение и их поведение. Если они публично заявляют, что будут осуществлять деятельность на восточном направлении, то зачем требовать от государства покрытия понесенных убытков", - подчеркнул Таминскас.

Он назвал несерьезными аргументы перевозчиков, что они не торгуют с Россией и Беларусью, а возят грузы в Среднюю Азию.

Юрас Таминскас отметил, что убытки перевозчиков из-за закрытия границы - это риск бизнеса, а не ответственность правительства. Один день такого простоя каждого авто обошелся компаниям как минимум в 200 евро.

Министр убежден: несмотря на подобные возможные риски, движение в восточном направлении логистические компании не изменят.

Об отсутствии намерений компенсации убытков компаниям заявляла и премьер прибалтийской страны Инга Ругинене. По ее словам, власти Литвы для этого не видят оснований.

Ранее литовские перевозчики заявили о том, что они могут потребовать компенсаций от Литвы из-за ситуации с застрявшими на границе грузовиками. Генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас заявил, что организация, возможно, обратится за компенсацией убытков. Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) сказал, что вопрос с обращением за компенсацией убытков будет зависеть от того, как быстро застрявшие на границе фуры вернутся в Литву.