Литовский лидер предложил на пост премьер-министра страны Ингу Ругинене
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому Инга Ругинене выдвигается на пост премьер-министра государства. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ и канцелярию президента.
Отмечается, что теперь глава государства должен внести кандидатуру социал-демократа Ругинене на рассмотрение Сейма, где состоится окончательное утверждение. Парламентарии должны будут принять окончательно решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее, чем через неделю после представления президентом. Для утверждения в должности Ругинене необходимо заручиться большинством голосов депутатов Сейма.
4 августа Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса в связи с коррупционным скандалом. До этого, 31 июля, Палуцкас, которому президент Литвы дал две недели на принятие решения о политическом будущем, заявил, что уйдет в отставку.
Причиной разгоревшегося скандала стали публикации в СМИ о финансовых злоупотреблениях со стороны главы правительства. Сообщалось, что до вступления в должность Палуцкас в обход очереди получил кредит для компании, в которой он был основным акционером. Палуцкас, не признав свою вину, заявил, что уходит с поста главы правительства, "чтобы оградить своих родных и близких от негативного внимания и последствий" данного инцидента.
Что известно об Инге Ругинене
Инга Ругинене родилась 24 мая 1981 года в Тракае. В 2003 году она окончила медицинский факультет Вильнюсского университета, получив степень бакалавра общественного здравоохранения. С 2005 года работала на различных должностях в сфере здравоохранения. В 2012–2014 годах занимала пост заместителя председателя Профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, а с 2014 по 2024 год возглавляла эту организацию.
Параллельно Ругинене продолжила образование: в 2015 году получила степень бакалавра по управлению лесным хозяйством в Каунасском колледже лесного хозяйства и природопользования, а в 2022 году - степень магистра права в Университете им. Миколаса Ромериса.
В 2024 году Ругинене вступила в Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ) и была избрана депутатом Сейма. В декабре того же года она заняла пост министра социальной защиты в правительстве Гинтаутаса Палуцкаса. Ругинене владеет английским и русским языками. В 2015 и 2018 годах она посещала Россию для встреч с родственниками по линии бабушки.