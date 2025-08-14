Литовский лидер предложил на пост премьер-министра страны Ингу Ругинене

Фото: Sputnik Латвия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c484ddd3-b0f7-426e-a33e-0f19c3e6ced9/conversions/1cf75a69-58e0-48e0-9bef-1e28539e8109-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c484ddd3-b0f7-426e-a33e-0f19c3e6ced9/conversions/1cf75a69-58e0-48e0-9bef-1e28539e8109-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c484ddd3-b0f7-426e-a33e-0f19c3e6ced9/conversions/1cf75a69-58e0-48e0-9bef-1e28539e8109-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c484ddd3-b0f7-426e-a33e-0f19c3e6ced9/conversions/1cf75a69-58e0-48e0-9bef-1e28539e8109-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik Латвия

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому Инга Ругинене выдвигается на пост премьер-министра государства. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ и канцелярию президента.

Отмечается, что теперь глава государства должен внести кандидатуру социал-демократа Ругинене на рассмотрение Сейма, где состоится окончательное утверждение. Парламентарии должны будут принять окончательно решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее, чем через неделю после представления президентом. Для утверждения в должности Ругинене необходимо заручиться большинством голосов депутатов Сейма.

4 августа Науседа подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса в связи с коррупционным скандалом. До этого, 31 июля, Палуцкас, которому президент Литвы дал две недели на принятие решения о политическом будущем, заявил, что уйдет в отставку.

Причиной разгоревшегося скандала стали публикации в СМИ о финансовых злоупотреблениях со стороны главы правительства. Сообщалось, что до вступления в должность Палуцкас в обход очереди получил кредит для компании, в которой он был основным акционером. Палуцкас, не признав свою вину, заявил, что уходит с поста главы правительства, "чтобы оградить своих родных и близких от негативного внимания и последствий" данного инцидента.

Что известно об Инге Ругинене

Инга Ругинене родилась 24 мая 1981 года в Тракае. В 2003 году она окончила медицинский факультет Вильнюсского университета, получив степень бакалавра общественного здравоохранения. С 2005 года работала на различных должностях в сфере здравоохранения. В 2012–2014 годах занимала пост заместителя председателя Профсоюза работников леса и лесной промышленности Литвы, а с 2014 по 2024 год возглавляла эту организацию.

Параллельно Ругинене продолжила образование: в 2015 году получила степень бакалавра по управлению лесным хозяйством в Каунасском колледже лесного хозяйства и природопользования, а в 2022 году - степень магистра права в Университете им. Миколаса Ромериса.