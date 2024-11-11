Литва консультируется о приобретении кассетных боеприпасов, которые намерена закупить не только для себя, но и для передачи Украине. Такое заявление сделала глава Минобороны балтийской республики Довиле Шакалене. Ее слова приводит БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Есть мотивация закупить кассетные боеприпасы, есть контакты для обсуждения вопроса. Не исключаем возможности их приобретения и для себя, и для передачи Украине", - сказала министр.

Шакалене отметила, что консультации о приобретении кассетных боеприпасов пока нельзя назвать полноценными переговорами. "Идет диалог с определенными странами", - указала она.

При этом министр не уточнила, кто на данном этапе является партнером Вильнюса. "Какие это страны, назвать не могу. Вопрос комплексный и сложный", - сказала она.