Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы

"Документом формально закреплены введенные еще 27 октября ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") и приостановление пересечения границы в пункте пропуска "Шальчининкай" (с нашей стороны "Бенякони") до часа ночи 1 декабря текущего года по белорусскому времени. Границу с Литовской Республикой смогут пересекать автомобильным транспортом лишь отдельные категории граждан и только в пункте пропуска "Каменный Лог". С исчерпывающим перечнем этих категорий можно ознакомиться на официальном портале Госпогранкомитета. Гражданам Республики Беларусь и других государств, не вошедших в перечень исключений, необходимо планировать свои поездки в Литовскую Республику и страны Европейского союза с учетом данных ограничений, выбирая другие направления. Пограничная служба Республики Беларусь принимает все возможные меры для ускорения оформления лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через границу и готова к перераспределению пассажиропотоков".