3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы
Ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") введены до 01:00 по белорусскому времени 1 декабря.
Об этом литовская сторона спустя трое суток после закрытия границы официально уведомила Беларусь.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
"Документом формально закреплены введенные еще 27 октября ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") и приостановление пересечения границы в пункте пропуска "Шальчининкай" (с нашей стороны "Бенякони") до часа ночи 1 декабря текущего года по белорусскому времени. Границу с Литовской Республикой смогут пересекать автомобильным транспортом лишь отдельные категории граждан и только в пункте пропуска "Каменный Лог". С исчерпывающим перечнем этих категорий можно ознакомиться на официальном портале Госпогранкомитета. Гражданам Республики Беларусь и других государств, не вошедших в перечень исключений, необходимо планировать свои поездки в Литовскую Республику и страны Европейского союза с учетом данных ограничений, выбирая другие направления. Пограничная служба Республики Беларусь принимает все возможные меры для ускорения оформления лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через границу и готова к перераспределению пассажиропотоков".
На этом фоне Польша, наоборот, начала разбирать свои заграждения в пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги"). По камерам видно, что накануне бетонные блоки и противотанковые ежи еще находились на месте.
28 октября премьер польского режима заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Беларусью - в Бобровниках и Кузнице.