Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва заявила о фиксации 20 неопознанных объектов вблизи Вильнюса, предположительно метеозондов

Очередная попытка провокации. Литва заявляет, что местные радары зафиксировали 20 неизвестных объектов вблизи Вильнюса, предположительно метеозондов.

При этом найден был лишь один, где остальные - неизвестно. Подогревает истерию литовская оппозиция, которая обвинила Вильнюс в неспособности сбивать зонды. Глава "Движения либералов" видит на этом фоне развал правящей коалиции страны.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литва