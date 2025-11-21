3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Литва заявила о фиксации 20 неопознанных объектов вблизи Вильнюса, предположительно метеозондов
Автор:Редакция news.by
Очередная попытка провокации. Литва заявляет, что местные радары зафиксировали 20 неизвестных объектов вблизи Вильнюса, предположительно метеозондов.
При этом найден был лишь один, где остальные - неизвестно. Подогревает истерию литовская оппозиция, которая обвинила Вильнюс в неспособности сбивать зонды. Глава "Движения либералов" видит на этом фоне развал правящей коалиции страны.