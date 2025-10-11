Ливни в Мексике унесли жизни 28 человек

Ливни, которые обрушились на центральные и юго-восточные регионы Мексики, стали причиной гибели 28 человек. Многие города затоплены.

Потоки воды обрели такую мощь, что смывают не только автомобили, но даже целые дома.

Власти направили на помощь пострадавшему населению армию - спасательными работами занимаются около 9 тыс. солдат.