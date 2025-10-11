3.69 BYN
Ливни в Мексике унесли жизни 28 человек
Автор:Редакция news.by
Ливни, которые обрушились на центральные и юго-восточные регионы Мексики, стали причиной гибели 28 человек. Многие города затоплены.
Потоки воды обрели такую мощь, что смывают не только автомобили, но даже целые дома.
Власти направили на помощь пострадавшему населению армию - спасательными работами занимаются около 9 тыс. солдат.
Пострадал от стихийного бедствия и соседний с Мексикой Сальвадор. Без электричества остались десятки тысяч домов, под воду ушли сотни больниц. В обеих странах стихийное бедствие стремительно приобретает характер национальной катастрофы.