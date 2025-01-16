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Луна, Солнце и Юпитер выстраются в ряд. В Индии Кумбха Мела отметят с особым размахом

В Индии стартовал самый масштабный и красочный праздник индуистов Кумбха Мела. В нынешнем году он будет поистине уникальным: раз в 144 года Луна, Солнце и Юпитер выстраиваются в ряд, и в такой год Кумбха Мела отмечается с особым размахом. 2025-й выдался именно таким по-особенному святым годом.

Ожидается, что за полтора месяца торжеств в них примут участие 400 млн человек. Старт празднику дан в штате Уттар-Прадеш - отсюда, совершив омовение, миллионы верующих отправляются в паломничество по четырем святым для индуистов городам. Кумбха Мела переводится как "праздник кувшина".

По преданию, бог Вишну некогда завладел золотым кувшином и при этом пролил его содержимое на Землю - капли упали как раз в четырех священных городах, которые и обходят один за другим паломники.

индуистыИндияпраздник