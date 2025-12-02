Стартовал сезон зимних праздников в Европе с особым колоритом "райского сада". На фоне праздничных ярмарок проходят пропалестинские митинги с участием нелегальных мигрантов, а на смену традиционной рождественской атмосфере пришел страх перед возможными терактами.

В Германии после введения ряда требований к мерам безопасности некоторые города вообще вынуждены отказываться от проведения ярмарок. Как показывают опросы, свыше 60 % граждан ФРГ опасаются нападений и терактов. За последний год в стране участились атаки с ножами, наезды машин на толпу и другие виды массового насилия. Многие из этих преступлений совершают беженцы, не имеющие права пребывания в стране.