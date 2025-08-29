Мадам Урсула анонсировала свой визит на границу ЕС и Беларуси

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в поездку по семи странам Европейского союза, которые граничат с Россией или Беларусью. В рамках этого визита она запланировала посетить границы с Беларусью на территории Польши и Литвы.

И что примечательно, этот самый восточный фланг НАТО решила лично проинспектировать глава Еврокомиссии. 29 августа она в Латвии, затем посетит Литву, Польшу, Эстонию. В планах также Финляндия, Болгария и Румыния. В заявлении Еврокомиссии все эти страны именуются "прифронтовыми". Заявленная цель командировки - укрепление европейского единства перед лицом России.

Белорусская сторона приветствует внимание Еврокомиссии к ситуации на внешних границах Европейского союза.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Важно обратить внимание на многокилометровые очереди у пунктов пропуска, где люди, включая граждан ЕС, вынуждены проводить долгие часы и даже сутки в ожидании пересечения границы".

Полезным также было бы ознакомиться с ситуацией в приграничных лесах, где находят безымянные захоронения мигрантов, погибших при попытках спастись от последствий кризисов, вызванных политикой западных государств в их родных регионах.

По мнению белорусской стороны, отдельного внимания заслуживает вопрос безопасности в связи с выходом Польши и Литвы из Оттавской конвенции. При отсутствии официальной информации невозможно полностью исключить наличие минных заграждений на наших границах.

"Хотелось бы, чтобы были также изучены условия содержания лиц, подвергающихся так называемым пуш-бэкам. Их свидетельства могли бы пролить свет на реальную практику соблюдения Польшей и Литвой европейских демократических процедур и стандартов, - говорится в заявлении МИД. - Целесообразным было бы также задать вопрос польской стороне как крупнейшему бенефициару европейских фондов: в каком объеме средства ЕС были направлены на строительство заграждения на границе и насколько прозрачно они использовались? При этом важно учитывать и воздействие подобных сооружений на экологию, а также их соответствие заявленной зеленой повестке и обязательствам ЕС по сохранению биоразнообразия".

Во внешнеполитическом ведомстве также считают, что "с точки зрения стратегических вопросов уместно обсудить с военным и политическим руководством Польши и Литвы исполнение ими положений Венского документа и соглашений о дополнительных мерах доверия и безопасности с Беларусью. Было бы также полезно услышать разъяснения относительно неоднократно транслируемых утверждений о "подготовке российских и белорусских войск к нападению на Европу к 2030 году", на фоне которых ЕС увеличивает военные расходы до 5 % ВВП за счет сокращения социальных программ".

Особого внимания заслуживает и вопрос исторической памяти. "Так, вызывает закономерное недоумение совпадение номеров дислоцированной в Литве бригады бундесвера с воинским подразделением времен Второй мировой войны, которое участвовало в нападении на Беларусь в 1941 году. Напомним, что за время нацистской оккупации в нашей стране был убит каждый третий гражданин", - отмечено в заявлении.