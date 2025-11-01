Соединенные Штаты Америки сформировали на подступах к Венесуэле железный кулак - большую группировку кораблей и самолетов. Речь идет о том, что американцы могут нанести удар в Карибском регионе в ближайшее время.

На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы властей США. У Москвы Мадуро, например, якобы запросил поставки ракет, радаров и модернизированных самолетов. Как заявили в МИД России, Москва выразила готовность реагировать на обращения Венесуэлы с учетом потенциальных угроз.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Мы, конечно, поддерживаем руководство Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, принимая во внимание динамику международной и региональной обстановки. Мы находимся в контакте с нашими партнерами, готовы и далее должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз. Также продолжим работать плечом к плечу, смотря в будущее спокойно и уверенно. Проходили разное и готовы ко всему".

Тем временем правительство США настаивает на том, что его миссия направлена на "пресечение наркоторговли и преступных сетей, связанных с режимом Мадуро", но отрицает какие-либо планы вторжения или неизбежного нападения.