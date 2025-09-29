МАГАТЭ обеспокоено отключением ЗАЭС от энергосистемы

BBC сообщает, что Запорожская АЭС, которая находится под контролем российской армии, уже 7-й день снабжается лишь электричеством, поступающим от дизельных генераторов.

Между тем дизельные генераторы не способны гарантировать устойчивость снабжения электричеством, что может стать причиной серьезной аварии и даже масштабного радиационного заражения, ведь системы безопасности АЭС работают на внешнем питании. В связи с этим МАГАТЭ выражает серьезную обеспокоенность.