МАГАТЭ возобновило работу на иранских ядерных объектах. Как сообщил глава агентства Гросси, первая группа инспекторов уже в стране и вскоре приступит к работе.

Это первое официальное подтверждение возвращения инспекторов МАГАТЭ с июля, когда Иран решил ограничить сотрудничество с МАГАТЭ.

Инспекторы будут работать на тех объектах, которые не пострадали от израильских и американских бомбардировок в июне 2025 года. Шаг стал итогом очередного раунда переговоров в Женеве между Ираном и странами "евротройки".