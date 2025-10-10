Макрон назначит нового премьер-министра Франции в течение ближайших суток

Макрон назначит нового премьер-министра в течение ближайших суток. Политический кризис во Франции привел к резкому падению рейтинга президента страны: Макрона поддерживает лишь 14 % граждан.

Сам он явно находится в растерянности: то из Елисейского дворца утекают в прессу слухи о намерении президента распустить парламент, то теперь вот сообщают о его готовности дать старт формированию нового кабинета.

Между тем, срок жизни следующего правительства может оказаться даже короче прошлого. Вотум недоверия кабинету намерены в первый же день поставить на голосование и правые, и левые фракции парламента.

Французские СМИ все смелее предлагают Макрону уйти в отставку. Эксперты считают, что это теперь единственный способ добиться более-менее долгосрочного разрешения французского внутриполитического кризиса.