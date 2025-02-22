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Макрон после встречи с Трампом заявил, что переговоры с Путиным будут полезны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
"Есть все основания, чтобы возобновить диалог с Путиным. Переговоры будут полезны", - заявил французский лидер после встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
Макрон отметил, что поддерживает шаги Трампа по возобновлению диалога с российским президентом. Он приветствовал проведение переговоров между Россией и США. "Мы хотим мира. Мы хотим этого, и я считаю инициативу президента Трампа очень позитивной", - продолжил он.
Президент Франции выразил надежду на то, что боевые действия в Украине могут прекратиться в течение нескольких недель. Макрон добавил, что "приход президента Трампа к власти стал переломным моментом".
"Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир. Но нам нужно нечто субстантивное для Украины, для Европы и ее безопасности, а также для США. Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели", - заключил Макрон.