Макрон установил новый антирекорд

Макрон стал первым за 20 лет лидером Франции, не вошедшим даже в топ-50 популярных политиков страны. Рейтинг опубликовал журнал Paris Match.

Предшественники Макрона - Франсуа Олланд и Николя Саркози - никогда не опускались ниже 43-го места.

Непопулярность Макрона подтверждают опросы. Согласно социсследованиям, почти 80 % французов отрицательно оценивают работу своего президента. Стоит отметить, что этот показатель растет рекордными темпами. По данным опроса, проведенного в прошлом месяце, недовольство Макроном выражали 70 % респондентов.

