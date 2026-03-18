Марк Эпископос об отношениях Беларуси и США: Есть перспективы на полную дипломатическую нормализацию

Как оценивает эксперт Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон, США) Марк Эпископос отношения Беларуси и США? Мнением на этот вопрос он поделился в "Актуальном интервью".

Много лет подход был основан на идее евроатлантической интеграции и демократизации не только Беларуси, и всего постсоветского пространства - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и других стран. Перед государствами ставили выбор - либо они участвуют в концепции Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, в рамках которой Европа интегрирована в евроатлантические институты и структуры, либо они идут против Запада и автоматически становятся его соперниками. При последнем варианте предполагалась изоляция и наказания.

Марк Эпископос:

"К сожалению, этот подход был доминантным много лет, и он настраивал Америку в осознании реального достижения Евразии, всего постсоветского пространства. Этот подход никогда не мог признать геополитические реальности, с которыми сталкиваются эти страны, например, Грузия и произошедший кризис 2008-го. Это тоже была своеобразная попытка поставить перед странами цивилизационный выбор - либо часть западной цивилизации, либо часть "плохой", автократической, авторитарной, чужой цивилизации".

Марк Эпископос

Сейчас, считает собеседник, существенно другой подход, основанный на уважении и признании суверенитета стран евразийского пространства. "Они находятся на карте там, где находятся, и имеют свои причины поддерживать конструктивные и стабильные отношения со всеми соседями. Беларусь хочет иметь хорошие отношения как с РФ, так и с Западом. Это был один из главных элементов идеи многовекторной политики. Сейчас США должны поддерживать идею многовекторных подходов в Евразии, в том числе в американо-белорусских отношениях", - заявил гость интервью.

В прошлом многовекторность оценивалась как моральный и идеологический вопрос. Теперь подход построен на конкретных интересах и возможностях для экономического и политического взаимодействия. К слову, Беларусь и США ведут диалог по гуманитарным вопросам.

Есть перспективы на полную дипломатическую нормализацию в будущем. Двусторонние отношения между Америкой и Беларусью должны быть основаны на конкретных возможностях и вещах, которые будут взаимовыгодны для двух стран.

В ходе беседы Марк Эпископос вспомнил события, произошедшие в Беларуси в 2020 году. Он выразил мнение, что попытки заниматься изоляцией и максимальным давлением на страну привели отдалению Беларуси от Запада. "Белорусское государство стало дальше от Европы в экономическом, политическом смысле. Беларусь остается восточноевропейской страной, но из-за разных политических решений создались барьеры для эффективного взаимодействия. Думаю, что нынешняя американская политика пытается снять и пересмотреть эти барьеры", - подчеркнул он.