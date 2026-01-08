Маркевич о страхе фермеров Европы перед соглашением с МЕРКОСУР: Их кинут, как бросали не один раз

После долгих лет переговоров ЕС и страны МЕРКОСУР близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в эфире "Первого информационного" объяснил, почему европейские фермеры опасаются этого.

"Европейские фермеры боятся подписания документа, потому что в первую очередь оно связано с тем, что их просто кинут. Кинут, как бросали не один раз европейские политики, когда вводили санкции в отношении России, в отношении Беларуси, и возможности фермеров по реализации своей продукции просто снижались", - отметил Александр Маркевич.

По его словам, суть соглашения проста. "Автомобили будут идти в обмен на крупный рогатый скот или животноводческую продукцию. Выгоду от этого будет иметь в первую очередь Германия, где очень сильно развита автомобильная промышленность, Скандинавия, там есть автомобильная промышленность, химическая промышленность, и все остальные. А вот в таких государствах, как Польша, Франция, Италия, очень сильно развито сельское хозяйство. Австрия тоже бьет тревогу, Венгрия", - пояснил эксперт.

Александр Маркевич:

"Суть обмена будет заключаться в том, что будет формироваться трансконтинентальный рынок, то есть общее экономическое пространство в перспективе между Латинской Америкой и Европейским союзом. Из Европейского союза будет поставляться продукция автомобильной промышленности, химической и целый ряд других промышленных товаров, а в обмен будет поступать аграрная продукция. В первую очередь это продукция животноводства, растениеводческая продукция".