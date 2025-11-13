3.72 BYN
Маркевич рассказал, как Польша пыталась решить демографический вопрос за счет Беларуси
В последнем отчете Международного валютного фонда заявили об угрозе будущему росту ВВП Польши из-за демографического кризиса. Как связаны эти два процесса, объяснил в "Актуальном интервью" завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.
По сравнению с другими государствами Евросоюза Польша находится в неплохой ситуации по экономическим показателям. Однако они получились за счет интеграции страны в Европейский союз, взятия кредитов на реализацию различных программ, и это со временем дало определенный эффект. Сейчас же наступает время возврата кредитов, поэтому, как считают польские политики, необходимо решить демографическую проблему. "Но об этом сложно говорить, потому что в Польше наблюдается серьезная убыль населения (порядка 150 тыс. ежегодно), и эта тенденция будет усиливаться", - констатировал собеседник.
Демографическая составляющая непосредственным образом влияет на экономику, ведь рабочая сила - это основное средство производства. Конечно, в Польше имеются производства, где работают исключительно роботы и не включается свет, но это единичные случаи на территории государства, и именно рабочая сила становится ключевой.
Еще один момент - банковский сектор. Когда становится меньше экономически активного населения - работающих и строящих жилье людей - происходит снижение выдачи кредитов на то же строительство. Через некоторое время рынок жилья обрушивается, поскольку на него уменьшается спрос. Не меньше страдает социальная сфера - во многих городах Польши, в том числе и в Варшаве, закрываются детские сады из-за отсутствия детей. Совершенно логично, что со временем закроются и школы.
"В Польше насчитывается более 30 районов, где смертность превышает рождаемость в три раза, более 120 районов, где смертность превышает рождаемость в два раза. При сохранении такой тенденции к 2050-2055 году число работающих сравняется с числом пенсионеров. А надо понимать, что есть еще дети, младенцы, студенты, которые не работают в силу возраста", - пояснил Александр Маркевич.
Состояние демографии в Польше - это рытье котлована тремя невидимыми экскаваторами.
И первым таким "экскаватором" является иммиграция. Из Польши за довольно короткое время выехали более 2 млн человек, в основном молодого возраста. Вернутся на родину, считает завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, единицы, поскольку люди задумываются о будущем уже на новом месте.
Второй "экскаватор" - старение населения. Кроме этого, польки стали меньше рожать. Ранее, исходя из социологических опросов, порядка трети польских женщин отмечали нежелание иметь детей. На данный момент более 40 % говорят о желании иметь только одного ребенка.
Факт
Коэффициент рождаемости в Польше составляет 1,1, а чтобы нормализовать ситуацию, цифра должна составлять 1,6. Пока в стране на одну женщину приходится максимум один ребенок.
Третий "экскаватор" - власть. "Сложившуюся ситуацию можно объяснить несколькими причинами, но основная заключается в систематичном избегании решения этой проблемы польской элитой. Она приходит на краткосрочный период, а среднесрочная перспектива для них не важна. Им главное удержаться у власти, успеть состояться в финансовом плане, избраться на второй срок, а потом думать, как выйти на пенсию и строить свое будущее", - отметил гость интервью.
С другой стороны, по словам Александра Маркевича, польский истеблишмент хотел решить проблему с демографией за счет Беларуси, и, отчасти, Украины. В Польше проанализировали негативный опыт Германии, пытавшейся мигрантами из Африки и Ближнего Востока исправить ситуацию.
Иными словами, польский демографический кризис угрожает и белорусскому государству. Та же самая карта поляка служила определенным фильтром. Благодаря ей польское правительство проводило анализ заинтересованности в Польше граждан Беларуси. Это позволило предметно работать над созданием условий для белорусских специалистов с целью решения польских экономических вопросов - то есть брать готовые кадры и за счет Беларуси решать свои проблемы.
