Маркевич рассказал, как Польша пыталась решить демографический вопрос за счет Беларуси

В последнем отчете Международного валютного фонда заявили об угрозе будущему росту ВВП Польши из-за демографического кризиса. Как связаны эти два процесса, объяснил в "Актуальном интервью" завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

По сравнению с другими государствами Евросоюза Польша находится в неплохой ситуации по экономическим показателям. Однако они получились за счет интеграции страны в Европейский союз, взятия кредитов на реализацию различных программ, и это со временем дало определенный эффект. Сейчас же наступает время возврата кредитов, поэтому, как считают польские политики, необходимо решить демографическую проблему. "Но об этом сложно говорить, потому что в Польше наблюдается серьезная убыль населения (порядка 150 тыс. ежегодно), и эта тенденция будет усиливаться", - констатировал собеседник.

Александр Маркевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26c87958-8a53-4294-94fa-fbd7e8db842e/conversions/11d3df9f-60e0-40d9-af2d-42ba8eb96410-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26c87958-8a53-4294-94fa-fbd7e8db842e/conversions/11d3df9f-60e0-40d9-af2d-42ba8eb96410-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26c87958-8a53-4294-94fa-fbd7e8db842e/conversions/11d3df9f-60e0-40d9-af2d-42ba8eb96410-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26c87958-8a53-4294-94fa-fbd7e8db842e/conversions/11d3df9f-60e0-40d9-af2d-42ba8eb96410-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Маркевич

Демографическая составляющая непосредственным образом влияет на экономику, ведь рабочая сила - это основное средство производства. Конечно, в Польше имеются производства, где работают исключительно роботы и не включается свет, но это единичные случаи на территории государства, и именно рабочая сила становится ключевой.

Еще один момент - банковский сектор. Когда становится меньше экономически активного населения - работающих и строящих жилье людей - происходит снижение выдачи кредитов на то же строительство. Через некоторое время рынок жилья обрушивается, поскольку на него уменьшается спрос. Не меньше страдает социальная сфера - во многих городах Польши, в том числе и в Варшаве, закрываются детские сады из-за отсутствия детей. Совершенно логично, что со временем закроются и школы.

"В Польше насчитывается более 30 районов, где смертность превышает рождаемость в три раза, более 120 районов, где смертность превышает рождаемость в два раза. При сохранении такой тенденции к 2050-2055 году число работающих сравняется с числом пенсионеров. А надо понимать, что есть еще дети, младенцы, студенты, которые не работают в силу возраста", - пояснил Александр Маркевич.

Состояние демографии в Польше - это рытье котлована тремя невидимыми экскаваторами. Александр Маркевич

И первым таким "экскаватором" является иммиграция. Из Польши за довольно короткое время выехали более 2 млн человек, в основном молодого возраста. Вернутся на родину, считает завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, единицы, поскольку люди задумываются о будущем уже на новом месте.

Второй "экскаватор" - старение населения. Кроме этого, польки стали меньше рожать. Ранее, исходя из социологических опросов, порядка трети польских женщин отмечали нежелание иметь детей. На данный момент более 40 % говорят о желании иметь только одного ребенка.

Факт Коэффициент рождаемости в Польше составляет 1,1, а чтобы нормализовать ситуацию, цифра должна составлять 1,6. Пока в стране на одну женщину приходится максимум один ребенок.

Третий "экскаватор" - власть. "Сложившуюся ситуацию можно объяснить несколькими причинами, но основная заключается в систематичном избегании решения этой проблемы польской элитой. Она приходит на краткосрочный период, а среднесрочная перспектива для них не важна. Им главное удержаться у власти, успеть состояться в финансовом плане, избраться на второй срок, а потом думать, как выйти на пенсию и строить свое будущее", - отметил гость интервью.

С другой стороны, по словам Александра Маркевича, польский истеблишмент хотел решить проблему с демографией за счет Беларуси, и, отчасти, Украины. В Польше проанализировали негативный опыт Германии, пытавшейся мигрантами из Африки и Ближнего Востока исправить ситуацию.

Позже, когда развернулись военные действия в Украине, в Польшу оттуда приехало много людей, которые не работали и только хотели получать польские пособия. "Это привело к социальной напряженности в обществе. В отношении же Беларуси реализовывался целый ряд программ по переманиванию молодежи, врачебных и инженерных кадров - тех, в которых нуждается польская экономика. Хорошо, конечно, когда берешь готовый кадр, выученный за счет бюджета Беларуси", - заметил эксперт.

Иными словами, польский демографический кризис угрожает и белорусскому государству. Та же самая карта поляка служила определенным фильтром. Благодаря ей польское правительство проводило анализ заинтересованности в Польше граждан Беларуси. Это позволило предметно работать над созданием условий для белорусских специалистов с целью решения польских экономических вопросов - то есть брать готовые кадры и за счет Беларуси решать свои проблемы.

Оксенюк: Народы Литвы, Латвии и Эстонии находятся на грани исчезновения "Думаю, что прибалтийские государства, в частности и Польша, используются западными партнерами как инструмент гибридной войны против СГ", - добавил депутат 13.11.2025 09:12