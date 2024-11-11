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Байден присудил медаль Свободы Соросу - Маск назвал это пародией
Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как уточняется в сообщении, медали будут удостоены повар Хосе Андрес, певец Боно, Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Мэджик Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, актер Дензел Вашингтон, редактор Анна Винтур, а также Сорос.
Включение миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" в список не понравилось предпринимателю Илону Маску.
"Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - прокомментировал решение уходящего президента Маск в своей соцсети Х.
Президентская медаль Свободы является одной из высочайших гражданских наград в США, она вручается ежегодно за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.
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