Маск продолжит работу в администрации Трампа для борьбы с "неконтролируемой бюрократией"

Бизнесмен Илон Маск продолжит работать с правительством США в качестве советника. Его борьба с "неконтролируемой бюрократией" в стране еще не завершилась. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.

"Маск пришел, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого", - сказал он.

По его словам, Маску с командой уже удалось выявить масштабные схемы мошенничества.

"Работа DOGE даже близко не завершена. Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40 % звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками. Это значит, что оставшиеся 60 % вынуждены ждать", - добавил Вэнс.

Вице-президент США отметил, что Маск останется близким союзником администрации.