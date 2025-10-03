3.69 BYN
Масштабный пожар бушует на НПЗ в Калифорнии
Автор:Редакция news.by
Масштабный пожар бушует на НПЗ компании Chevron в Калифорнии. Пламенем охвачена большая часть территории предприятия, в огне также основные установки по переработке нефти. Причины столь серьезной аварии пока неизвестны.
Пожарные не могут справиться с огнем, который охватил постройки и оборудование предприятия. Отметим, на заводе производилась десятая часть всего бензина, потребляемого в штате Калифорния.