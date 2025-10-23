Масштабный пожар произошел на крупнейшем местном НПЗ в Братиславе

В Братиславе на крупнейшем местном нефтеперерабатывающем предприятии произошел масштабный пожар. Причины возгорания устанавливаются. НПЗ осуществляет переработку нефти, поставляемой в страну по трубопроводу "Дружба". В этой связи рядовой вроде бы пожар внушает серьезные подозрения.



Пару дней назад похожий инцидент случился на румынском НПЗ, который принадлежит российскому "Лукойлу". А накануне глава польского МИД Сикорский выступил с фактическим призывом к Украине начать диверсионную войну в ЕС против российской энергетической инфраструктуры.