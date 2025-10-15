3.71 BYN
Масштабные учения НАТО "Решительный воин" начались в Латвии
Автор:Редакция news.by
С сегодняшнего дня и до 12 ноября в Латвии проходят масштабные учения НАТО "Решительный воин". Маневры охватывают Ригу, ее окрестности, а также несколько регионов.
В воздушном пространстве страны запланированы тренировочные полеты самолетов и беспилотников, а также тренировки на местности с участием танковых и артиллерийских подразделений. Организаторы предупреждают: полеты воздушной техники могут быть заметны и слышны в разных регионах страны.