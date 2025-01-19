Мелания Трамп создала свою криптовалюту - мемкоин $MELANIA

Криптовалюта жены избранного американского лидера получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP. О запуске криптовалюты Мелания Трамп сообщила в Truth Social. По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании сейчас можно купить за 0,03 доллара.

17 января Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов превысил 11 млрд долларов, сейчас капитализация криптовалюты превышает 10,5 млрд долларов. Один мемкоин $TRUMP сейчас торгуется в районе 50 долларов.

Мемкоины - это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi - смесь слов politic (политический) и finance (финансы) - создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.