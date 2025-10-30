Мэр Юрмалы стал неугодным политиком и ушел в отставку

Мэр Юрмалы был вынужден уйти в отставку, став неугодным политиком. Латвийская госбезопасность объявила его неблагонадежным и отказала в допуске к гостайне.



Формально это сделано "для сохранения доверия к власти", но фактически стало показательной расправой над инакомыслящими политиками. Его партия "Союз зеленых и крестьян" выступила против правящей коалиции по вопросу Стамбульской конвенции.