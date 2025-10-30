3.71 BYN
Мэр Юрмалы стал неугодным политиком и ушел в отставку
Автор:Редакция news.by
Мэр Юрмалы был вынужден уйти в отставку, став неугодным политиком. Латвийская госбезопасность объявила его неблагонадежным и отказала в допуске к гостайне.
Формально это сделано "для сохранения доверия к власти", но фактически стало показательной расправой над инакомыслящими политиками. Его партия "Союз зеленых и крестьян" выступила против правящей коалиции по вопросу Стамбульской конвенции.
Сам Трукснис считает решение незаконным и обещает бороться. Уход политика - показательный пример латвийской так называемой демократии: теперь спецслужбы - это фильтр для политиков с альтернативной позицией.