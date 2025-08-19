Мерц: "Коалиция желающих" проведет видеоконференцию по Украине

19 августа будут продолжены переговоры союзников Киева. Как заявил канцлер Германии Мерц, "коалиция желающих" проведет видеоконференцию. В нее входят 32 государства, которые готовы оказать Киеву дополнительную помощь.

Мерц заявил, что ожидания от встречи в Вашингтоне были не просто оправданы, а превзойдены. Одобрительно высказался о переговорах и британский премьер Стармер, он заявил, что удалось договориться "о многом", не приводя деталей.