Мерц: "Коалиция желающих" проведет видеоконференцию по Украине
Автор:Редакция news.by
19 августа будут продолжены переговоры союзников Киева. Как заявил канцлер Германии Мерц, "коалиция желающих" проведет видеоконференцию. В нее входят 32 государства, которые готовы оказать Киеву дополнительную помощь.
После видеоконференции планируется специальное заседание Евросовета, чтобы проинформировать участников о состоявшихся обсуждениях.
Мерц заявил, что ожидания от встречи в Вашингтоне были не просто оправданы, а превзойдены. Одобрительно высказался о переговорах и британский премьер Стармер, он заявил, что удалось договориться "о многом", не приводя деталей.
Фото Getty Images