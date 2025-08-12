3.72 BYN
Мерц намерен устроить онлайн-встречу Трампа и Зеленского
Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал экстренный онлайн-саммит по Украине за 48 часов до встречи лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.
Ожидается, что в нем примут участие Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также главы ряда европейских стран, Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На повестке, как пишет Bloomberg, дальнейшие варианты действий, направленных на оказание давления на Россию, а также подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы, касающиеся территориальных претензий и безопасности.
Отдельно пройдет еще одна виртуальная встреча - Мерц проведет переговоры с британским премьером Киром Стармером и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Сообщается, что другие встречи в различных форматах состоятся в течение 12 августа, в том числе и с Трампом.