Мерц намерен устроить онлайн-встречу Трампа и Зеленского

Ожидается, что в нем примут участие Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также главы ряда европейских стран, Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На повестке, как пишет Bloomberg, дальнейшие варианты действий, направленных на оказание давления на Россию, а также подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы, касающиеся территориальных претензий и безопасности.