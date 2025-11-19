3.66 BYN
Мерц пообещал Киеву дальнобойные ракеты
Автор:Редакция news.by
Германия делает все, чтобы обеспечить оснащение Украины дальнобойными ракетами. Об этом заявил канцлер Мерц, пообещав дальнейшие поставки.
Когда и в каком виде Украина получит дальнобойные ракеты, он не уточнил. Тем не менее, Мерц допустил локализацию производства некоторых ракетных систем в Украине.
Отметим, запрет на дальнобойное оружие для Киева - одно из условий мирного плана США, который активно обсуждается в западной прессе. План предполагает отказ Киева от части территорий, сокращение украинской армии минимум вдвое и отказ от размещения иностранных войск. Как пишет Reuters, США дали понять Зеленскому, что Украина должна принять условия Трампа.