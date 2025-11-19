Мерц пообещал Киеву дальнобойные ракеты

Германия делает все, чтобы обеспечить оснащение Украины дальнобойными ракетами. Об этом заявил канцлер Мерц, пообещав дальнейшие поставки.

Когда и в каком виде Украина получит дальнобойные ракеты, он не уточнил. Тем не менее, Мерц допустил локализацию производства некоторых ракетных систем в Украине.