Мерц предлагает немцам потуже затянуть пояса

Снижение реальных доходов граждан Германии в ближайшие годы неизбежно, заявил канцлер Мерц. Немцам придется больше средств тратить на выплаты в пенсионный и медицинский фонды.

Причина - в старении населения и росте социальных расходов. Чтобы исправить ситуацию, глава правительства предлагает повышение пенсионного возраста до 73 лет.

Примечательно, что урезание социальных расходов не мешает увеличению военных: армейский бюджет страны планируется увеличить до ежегодных 100 млрд евро.