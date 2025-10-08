3.69 BYN
Мерц предлагает немцам потуже затянуть пояса
Автор:Редакция news.by
Снижение реальных доходов граждан Германии в ближайшие годы неизбежно, заявил канцлер Мерц. Немцам придется больше средств тратить на выплаты в пенсионный и медицинский фонды.
Причина - в старении населения и росте социальных расходов. Чтобы исправить ситуацию, глава правительства предлагает повышение пенсионного возраста до 73 лет.
Примечательно, что урезание социальных расходов не мешает увеличению военных: армейский бюджет страны планируется увеличить до ежегодных 100 млрд евро.
Расходы на Украину также растут. С февраля 2022 года по май 2025 года Берлин предоставил Киеву в качестве помощи 45 млрд евро.