Мерц предупредил немцев о снижении реальных доходов в ближайшие годы

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил жителей страны о снижении реальных доходов в ближайшие годы, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Bild.

По его словам, гражданам Германии придется тратить все большую часть своих доходов на медицину и уход за пожилыми.

Среди причин происходящего Мерц назвал старение общества и рост расходов на социальные программы. Уже сейчас дефицит в системе здравоохранения Германии составляет миллиарды евро. В 2026 году ожидается новая бюджетная дыра в размере не менее четырех миллиардов евро. Власти обсуждают увеличение взносов и даже частичную отмену льгот.

Канцлер также предложил пересмотреть пенсионную систему в стране. Вместо фиксированного возраста выхода на пенсию (67 лет) он предлагает учитывать продолжительность трудового стажа. "Тот, кто начал работать в 17 и трудился 50 лет, не должен выходить на пенсию в тот же срок, что и человек, начавший карьеру в 30", - выразил мнение Мерц.