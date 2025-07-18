Мерц заявил, что Украине очень далеко до членства в Евросоюзе

По словам Мерца, это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта. Канцлер уточнил: процесс будет растянут на годы.

"Для нас главный приоритет - сделать все, чтобы конфликт завершился", - сказал он во время пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. "Затем мы обсудим восстановление Украины", - отметил Мерц, добавив, что "это займет еще несколько лет". Канцлер утверждал, что сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно, но пока страна находится в состоянии конфликта, "конечно, едва ли возможно вступление".