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Мерц заявил, что Украине очень далеко до членства в Евросоюзе
Неожиданный поворот. Канцлер Германии заявил, что не ожидает скорого вступления Украины в Евросоюз.
По словам Мерца, это долгосрочная цель, которая может быть реализована лишь после окончания военного конфликта. Канцлер уточнил: процесс будет растянут на годы.
"Для нас главный приоритет - сделать все, чтобы конфликт завершился", - сказал он во время пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. "Затем мы обсудим восстановление Украины", - отметил Мерц, добавив, что "это займет еще несколько лет". Канцлер утверждал, что сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно, но пока страна находится в состоянии конфликта, "конечно, едва ли возможно вступление".
Также политик пожаловался: продвигать украинскую повестку в Европе становится все сложнее, так как Евросоюз стал чрезмерно бюрократизированным, и добиться нужных решений иногда очень трудно.