Месть и протесты: эксперт рассказал о причинах признания палестинского государства странами Запада
В сентябре некоторые западные страны, включая Великобританию, Францию, Канаду, Австралию и Португалию, официально признали государственность Палестины. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков рассказал в "Актуальном интервью", что видит в этом шаге связь с политикой Трампа и общественным давлением.
"Мне кажется, что, прежде всего, это определенное конъюнктурное соображение, связанное с политикой Дональда Трампа, который не идет навстречу ряду западных стран, в частности странам Европейского союза, он и в теме тарифов им не уступает. И по украинской тематике мы однозначно видим серьезное разногласие, разнонаправленные действия и интересы", - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей.
Поэтому здесь присутствует элемент мести. Любит заниматься этим и сам Дональд Трамп. И вот выдали такую ответочку.
Он также подчеркнул роль общественного мнения в Европе: "Но мы должны и не забывать, что в этих странах идут очень серьезные демонстрации, митинги. На правительство оказывается давление. Простые люди не могут согласиться с тем, что происходит в секторе Газа, где за 2 года конфликта, по официальным данным, погибли более 65 тыс. мирных жителей, среди которых большинство женщины и дети. Более 250 журналистов также погибли в рамках этого конфликта".