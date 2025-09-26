Месть и протесты: эксперт рассказал о причинах признания палестинского государства странами Запада

"Мне кажется, что, прежде всего, это определенное конъюнктурное соображение, связанное с политикой Дональда Трампа, который не идет навстречу ряду западных стран, в частности странам Европейского союза, он и в теме тарифов им не уступает. И по украинской тематике мы однозначно видим серьезное разногласие, разнонаправленные действия и интересы", - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей.

Он также подчеркнул роль общественного мнения в Европе: "Но мы должны и не забывать, что в этих странах идут очень серьезные демонстрации, митинги. На правительство оказывается давление. Простые люди не могут согласиться с тем, что происходит в секторе Газа, где за 2 года конфликта, по официальным данным, погибли более 65 тыс. мирных жителей, среди которых большинство женщины и дети. Более 250 журналистов также погибли в рамках этого конфликта".