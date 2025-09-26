Местный картофель не пользуется спросом у поляков

В плачевном состоянии и польский рынок картофеля. И это при том, что урожай хороший. Оптовые цены упали до уровня 20-летней давности. А все из-за того, что местный картофель не пользуется спросом.



Только за первые семь месяцев этого года было импортировано более 165 тысяч тонн картофеля из 24 стран, в том числе из Испании, Египта и даже из Греции.



Польские фермеры ломают голову, куда девать излишки и призывают власти сократить импорт - зачем тратить сотни миллионов, если рынок изобилует своим хорошим урожаем? Но варшавская верхушка привычно о своих гражданах не думает.