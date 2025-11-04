3.68 BYN
Мэттью Уитакер потребовал завершить украинский конфликт
Автор:Редакция news.by
США усиливают давление на Киев с требованием завершить военное противостояние. О необходимости скорейшего урегулирования конфликта заявил Владимиру Зеленскому постпред при НАТО Мэттью Уитакер во время визита в украинскую столицу.
В соцсети X он подчеркнул, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, - единственный жизнеспослбный путь вперед.
Еще в октябре во время встречи главы Белого дома с Зеленским, как сообщало агентство Reuters, Трамп четко дал понять, что без сделки Украина рискует замерзнуть и разрушиться. Тогда же спецпосланник Стив Уиткофф настаивал на территориальном компромиссе с Москвой.
Фото: РИА Новости