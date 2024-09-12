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Международная автотрасса Бейрут - Дамаск временно выведена из строя после бомбардировки
Международная автотрасса Бейрут - Дамаск временно выведена из строя после бомбардировки в районе КПП "Эль-Маснаа" на границе Ливана с Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие.
"Израильский авиаудар перерезал дорогу, по которой сотни тысяч людей спасались от израильских бомбардировок в последние дни, - указал он. - Возле пограничного перехода на ливанской территории образовалась воронка шириной 4 м".
Военный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 3 октября обвинил шиитскую милицию "Хезболлах" в том, что она использует трассу Бейрут - Дамаск для транспортировки вооружений из Сирии в Ливан.
По данным властей, примерно 300 тыс. человек, большинство из которых сирийские беженцы, пересекли границу через КПП "Эль-Маснаа" за последние 10 дней после того, как израильские ВВС начали массированные бомбардировки ливанской территории.
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