Фото: ТАСС

Международная автотрасса Бейрут - Дамаск временно выведена из строя после бомбардировки в районе КПП "Эль-Маснаа" на границе Ливана с Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие.

"Израильский авиаудар перерезал дорогу, по которой сотни тысяч людей спасались от израильских бомбардировок в последние дни, - указал он. - Возле пограничного перехода на ливанской территории образовалась воронка шириной 4 м".

Военный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 3 октября обвинил шиитскую милицию "Хезболлах" в том, что она использует трассу Бейрут - Дамаск для транспортировки вооружений из Сирии в Ливан.