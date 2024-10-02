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МИД Беларуси напомнил экстренные контакты посольства Беларуси в Израиле и посольства Сирии

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке МИД Беларуси напоминает нашим гражданам, проживающим в Израиле и Ливане, о необходимости неукоснительно следовать рекомендациям местных властей и соблюдать правила личной безопасности.

+972 50 521 48 19 (Израиль), +963 94 88 88 653, +963 956 888 750 (Сирия, Ливан) - экстренные контакты посольства Беларуси в Израиле и посольства Сирии.

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