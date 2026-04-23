МИД Франции: ЕС готов начать финансирование Украины

Уже в середине мая 2026 года ЕС начнет выплаты Украине из многомиллиардного кредита. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, решение практически готово и вступит в силу "как только будет финальное согласование". Его ожидают в ближайшие дни. Речь идет о крупном кредите, который ЕС согласовал в декабре 2025 года.

Деньги планируют выдавать частями: около 60 млрд евро на военные расходы, а 30 млрд на бюджетные нужды. Финансирование Киева было утверждено 22 апреля - Венгрия и Словакия сняли блокировку после начала транзита нефти по "Дружбе".



Уточняется, что ЕС будет занимать деньги на рынках капитала, а возвращать планируется за счет будущих поступлений в бюджет ЕС. По европейской логике, Киев заплатит, когда получит репарации от России. То есть, никогда.