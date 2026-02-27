3.75 BYN
МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США
Автор:Редакция news.by
Иран и США добились прогресса в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил глава иранского МИД.
Аракчи назвал прошедшие в Женеве переговоры "самыми серьезными". По ряду вопросов "достигнуто близкое согласие". Министр анонсировал, что с понедельника начнут переговоры технические группы.
Обмен мнениями шел через главу МИД Омана, посредником также выступал гендиректор МАГАТЭ.
Тем не менее, американские СМИ сообщают, что делегация США осталась разочарованной позицией Тегерана. Неслучайно вице-президент Вэнс высказался о возможной атаке. При этом он отметил, что удары США по Ирану не приведут к затяжной войне, а станут сдерживающим фактором.