МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США

Иран и США добились прогресса в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщил глава иранского МИД.

Аракчи назвал прошедшие в Женеве переговоры "самыми серьезными". По ряду вопросов "достигнуто близкое согласие". Министр анонсировал, что с понедельника начнут переговоры технические группы.

Тем не менее, американские СМИ сообщают, что делегация США осталась разочарованной позицией Тегерана. Неслучайно вице-президент Вэнс высказался о возможной атаке. При этом он отметил, что удары США по Ирану не приведут к затяжной войне, а станут сдерживающим фактором.