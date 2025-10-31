МИД Испании готовит тайную встречу "коалиции желающих"

Министерство иностранных дел Испании готовит тайную встречу "коалиции желающих" спонсировать киевский режим. Мероприятие должно было носить секретный характер, однако некоторые подробности утекли в СМИ.



Так, испанская газета El Mundo пишет, что встреча состоится 4 ноября, в ней примут участие представители 35 стран, предусмотрено два блока дискуссий: дальнейшая поддержка Украины и гарантии безопасности Киеву.