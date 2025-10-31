3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
МИД Испании готовит тайную встречу "коалиции желающих"
Автор:Редакция news.by
Министерство иностранных дел Испании готовит тайную встречу "коалиции желающих" спонсировать киевский режим. Мероприятие должно было носить секретный характер, однако некоторые подробности утекли в СМИ.
Так, испанская газета El Mundo пишет, что встреча состоится 4 ноября, в ней примут участие представители 35 стран, предусмотрено два блока дискуссий: дальнейшая поддержка Украины и гарантии безопасности Киеву.
Всем участникам тайного заседания будет запрещено пользоваться мобильными телефонами, а также публиковать итоги встречи в соцсетях.