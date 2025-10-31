Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МИД Испании готовит тайную встречу "коалиции желающих"

Министерство иностранных дел Испании готовит тайную встречу "коалиции желающих" спонсировать киевский режим. Мероприятие должно было носить секретный характер, однако некоторые подробности утекли в СМИ.

Так, испанская газета El Mundo пишет, что встреча состоится 4 ноября, в ней примут участие представители 35 стран, предусмотрено два блока дискуссий: дальнейшая поддержка Украины и гарантии безопасности Киеву.

Всем участникам тайного заседания будет запрещено пользоваться мобильными телефонами, а также публиковать итоги встречи в соцсетях.

