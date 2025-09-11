МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за дронов в Польше

МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с инцидентом с беспилотниками над Польшей. Об этом сообщает местный телеканал.

Власти королевства допускают возможность введения новых ограничительных мер против Москвы.

Отмечается, что к перехвату дронов были привлечены голландские истребители F-35, которые участвуют в миссиях НАТО в Польше.

Доказательств о якобы атаке российских беспилотников у Польши нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат объяснила действия Варшавы тем, что стране "нужно поддерживать русофобию на плаву".

И как сообщает Bloomberg, НАТО готовит "военно-оборонный ответ" на инцидент с беспилотниками. Его целью будет очередное укрепление восточного фланга альянса. Как дал понять собеседник издания, ответ будет главным образом направлен на усиление сдерживающего потенциала.