МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС
Молния блеснула внутри польской власти. Сикорский против Навроцкого. Глава МИД публично обвинил Навроцкого в подготовке почвы для выхода страны из Евросоюза.
Жесткое заявление последнего о "заговоре ЕС против Польши" - это, по мнению министра, не что иное, как первый звоночек к выходу из еврозоны. Сикорский потребовал у Навроцкого честно признаться в намерениях, устроив публичную политическую дуэль. Ультиматум обнажил глубину раскола между ветвями власти в Варшаве.
Расколы множатся теперь уже между Варшавой и Киевом. Дональд Туск, не церемонясь, потребовал от Зеленского немедленно предоставить данные украинцев, подозреваемых во взрыве на железной дороге. Этот телефонный разговор сегодня явно прошел на повышенных тонах. Требование выдать подозреваемых - серьезная заявка на конфликт союзников.