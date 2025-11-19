МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС

Молния блеснула внутри польской власти. Сикорский против Навроцкого. Глава МИД публично обвинил Навроцкого в подготовке почвы для выхода страны из Евросоюза.

Жесткое заявление последнего о "заговоре ЕС против Польши" - это, по мнению министра, не что иное, как первый звоночек к выходу из еврозоны. Сикорский потребовал у Навроцкого честно признаться в намерениях, устроив публичную политическую дуэль. Ультиматум обнажил глубину раскола между ветвями власти в Варшаве.