МИД Польши призывает своих граждан покинуть Беларусь
Автор:Редакция news.by
Очередное нагнетание напряженности в регионе в духе польского режима. МИД Польши рекомендует своим гражданам немедленно уехать из Беларуси и воздержаться от поездок в страну.
Причина - якобы "обострение ситуации на границе и произвольные аресты польских граждан". Впрочем, простые поляки уже давно перестали всерьез воспринимать провокации от своих властей. Доказательство - массовые комментарии в соцсетях и обвинения политической верхушки Польши во лжи.
Польское общество объективно устало от провокаций, нагнетания обстановки и решений, подрывающих экономическую стабильность и международный авторитет страны. И люди призывают к адекватности поведения Варшавы.