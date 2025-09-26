Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МИД Польши призывает своих граждан покинуть Беларусь

Очередное нагнетание напряженности в регионе в духе польского режима. МИД Польши рекомендует своим гражданам немедленно уехать из Беларуси и воздержаться от поездок в страну.

Причина - якобы "обострение ситуации на границе и произвольные аресты польских граждан". Впрочем, простые поляки уже давно перестали всерьез воспринимать провокации от своих властей. Доказательство - массовые комментарии в соцсетях и обвинения политической верхушки Польши во лжи.

Польское общество объективно устало от провокаций, нагнетания обстановки и решений, подрывающих экономическую стабильность и международный авторитет страны. И люди призывают к адекватности поведения Варшавы.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаМИД Польши