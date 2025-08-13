Польский МИД объявил, что Варшава категорически отвергает предложение Минска о возобновлении диалога. Таким был ответ польской стороны на письмо нашего Министерства обороны, в котором содержалась инициатива отказаться от эскалации напряженности и восстановить добрососедские отношения.

Формальной причиной отказа послужил миграционный кризис на общей границе. Это выглядит надуманным предлогом. В конце концов Польша ввела паспортный контроль на границах с Германией и Литвой, значит, считает и эти страны виновницами миграционного кризиса. Однако политические, экономические и дипломатические отношения с ними не прекращает.