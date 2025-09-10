3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России
Автор:Редакция news.by
Польские СМИ публикуют неподтвержденные фотографии, на которых, как утверждается, те самые беспилотники.
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России, который назвал заявления Варшавы о российском происхождении дронов, сбитых над ее территорией, беспочвенными. Более того, по словам дипломата, дроны влетели со стороны Украины, а никак не Беларуси.
Ранее премьер польского режима заявил о 19 российских дронах, которые нарушили границу Польши, а в МВД страны решили пойти еще дальше и сообщили об обнаружении возможных обломков ракеты.
В НАТО пока не рассматривают инцидент с дронами как нападение.