МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России

Польские СМИ публикуют неподтвержденные фотографии, на которых, как утверждается, те самые беспилотники.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России, который назвал заявления Варшавы о российском происхождении дронов, сбитых над ее территорией, беспочвенными. Более того, по словам дипломата, дроны влетели со стороны Украины, а никак не Беларуси.

Ранее премьер польского режима заявил о 19 российских дронах, которые нарушили границу Польши, а в МВД страны решили пойти еще дальше и сообщили об обнаружении возможных обломков ракеты.

В НАТО пока не рассматривают инцидент с дронами как нападение.

