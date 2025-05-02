МИД Турции: Состояние пассажиров судна, атакованного у Мальты, нормальное

Состояние здоровья экипажа и пассажиров атакованного вблизи Мальты судна "Флотилия свободы" нормальное, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно заявлению, в 01:20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02:28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.

"Стало известно, что судно "Conscience", принадлежащее коалиции "Флотилии свободы" и включающее наших (турецких - ред.) граждан, подверглось нападению во время плавания в международных водах у берегов Мальты. Известно, что экипаж и пассажиры, находящиеся на борту, находятся в нормальном состоянии здоровья. В настоящее время в сотрудничестве с мальтийскими властями проводятся необходимые работы по переводу наших граждан в безопасное место. Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на гражданское судно, которое угрожает свободе судоходства и безопасности мореплавания в международных водах", - говорится в заявлении Кечели.