Минимум 8 человек ранены в результате взрыва на военной базе в Южной Корее
Автор:Редакция news.by
Как минимум восемь военнослужащих оказались ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за взрыва в артиллерийском подразделении армии в южнокорейском городе Пхаджу, пишет БЕЛТА со ссылкой на Yonhap.
По словам официальных лиц, инцидент произошел во время артиллерийских учений. Сдетонировал снаряд, который использовался для создания звуковых эффектов взрыва.
Военные власти расследуют инцидент.