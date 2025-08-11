"Министерство правды" наступает: как ЕС душит свободу слова под видом защиты

8 августа Евросоюз запустил свой European Media Freedom Act, который на бумаге звучит как гимн свободе слова, а на деле - инструкция по созданию информационной диктатуры.

Еврокомиссия, святая инквизиция 21 века, получила карт-бланш на цензуру, то есть вмешательство в работу СМИ всех стран Евросоюза.

Создается "общеевропейский надзорный орган" - Единый комитет по медиа, следящий за каждым словом, в газетах, эфирах и интернете.

Практически "Министерство правды" по Оруэллу! Первое требование нового дивного мира ЕС: все СМИ обязаны предоставить информацию о своих собственниках и об источниках финансирования.

мужчина на митинге с табличкой "Ошибка 404 Демократия не найдена" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ada9dab-1d98-4454-bc78-5a70a032342b/conversions/cd93bc85-aa47-42e4-8e76-fe36d7d952c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ada9dab-1d98-4454-bc78-5a70a032342b/conversions/cd93bc85-aa47-42e4-8e76-fe36d7d952c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ada9dab-1d98-4454-bc78-5a70a032342b/conversions/cd93bc85-aa47-42e4-8e76-fe36d7d952c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ada9dab-1d98-4454-bc78-5a70a032342b/conversions/cd93bc85-aa47-42e4-8e76-fe36d7d952c6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Комитету и национальным властям надо точно знать, кого можно давить, кого объявить "иностранным агентом", кого записать в пропагандисты.

Под предлогом "национальных интересов" власти получают право задерживать журналистов, обыскивать редакции, использовать шпионское ПО для слежки.

Эксперты бьют в набат - под видом защиты "общественных интересов" начнется охота на неугодных.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Достаточно увидеть в этом проекте такие слова, как "угроза национальной безопасности" или "в интересах национальной безопасности" или "в интересах общества". Кто те люди, которые будут определять, что такое интересы национальной безопасности или интересы общества? Мы это видим по странам Балтии: съездил в Беларусь или в Россию, все, ты угроза национальной безопасности. Высказался альтернативно, а там не обязательно хвалить Лукашенко или Путина, достаточно усомниться в "подвигах" бандеровцев. Правильное мнение будет только одно - Брюсселя. Ни о каких коррупционных скандалах речи быть не может, если они действительно будут иметь место, журналистские расследования просто можно забыть".

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebbd7faf-f088-4256-9a53-419e265cf826/conversions/13f21510-8352-44cc-b5c5-a5f6db1c8c01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebbd7faf-f088-4256-9a53-419e265cf826/conversions/13f21510-8352-44cc-b5c5-a5f6db1c8c01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebbd7faf-f088-4256-9a53-419e265cf826/conversions/13f21510-8352-44cc-b5c5-a5f6db1c8c01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebbd7faf-f088-4256-9a53-419e265cf826/conversions/13f21510-8352-44cc-b5c5-a5f6db1c8c01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Брюссель клянется, что закон укрепит независимость СМИ и защитит журналистов. Мол, граждане ЕС будут получать только "основанные на фактах" новости. Но кто решает, что такое факт? Еврокомиссия, этот новоявленный "министр правды"? Так она годами мечтала о создании стерильного инфополя, где нет места для альтернативных точек зрения.

На фоне этого лицемерия Германия уже начала свою игру - в Берлине приняли негласное решение выдавить все российские СМИ. Не просто заблокировать, а устроить настоящую травлю: давление на журналистов, их семьи, угрозы высылки. Цель - заставить их "добровольно" убраться из страны. Это не просто цензура, это война с инакомыслием. Немецкие власти прикроются новым законом, чтобы создать информационный вакуум, где будет слышен только угодный голос. И это только начало. Если сегодня это русские СМИ, то завтра под каток попадут все, кто посмеет сказать что-то не в тон официальной повестке.

Свобода европейских СМИ отныне заключена в строгие рамки евростандарта. Новый закон - это не щит для журналиста, а кандалы, отлитые из лицемерия и страха Брюсселя перед свободной, неконтролируемой мыслью.